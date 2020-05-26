في يوم واحد فقط.. الكشف عن التوزيع الجغرافي لوفيات واصابات كورونا لاكثر من 160 حالة في بغداد

2020/05/26 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرتا صحة الكرخ، والرصافة، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لوفيات واصابات فيروس كورونا لأكثر من 1...





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