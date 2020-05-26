صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات فيروس كورونا اليوم

2020/05/26 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد التوزيع الجغرافي بحسب المناطق للاصابات الـ 101 بفيروس كورونا .وكان التوزيع المناطقي لاصابات جانب الكرخ كالاتي: الكاظمية/ ٦ اصابات –الحرية/ ٨ اصابات – السيدية/ ١٢ اصابة – حي العامل/ ٣١ اصابة – حي الجهاد/ ٥ اصابات – الدورة/ ٩ اصابات – ابو دشير/ ٥ اصابات – العطيفية/ ٣ […]

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