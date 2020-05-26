2020/05/26 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يرغب الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في الإبقاء على مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش خلال الموسم الجديد، بعد موافقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان على استمراره.وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن زيدان أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي برغبته في استمرار يوفيتش، خاصة مع صعوبة التوقيع مع مهاجم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يحسم مصير يوفيتش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يحسم مصير يوفيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).