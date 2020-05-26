5 عناصر مهمة جدا… لا تتناول وجبة الفطور إلا في وجودها

2020/05/26 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت الدراسات أن وجبة الفطور تمد جسم الإنسان بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم، لذا يجب أن تحتوي على عناصر أساسية وضرورية.وأفادت الأبحاث أن وجبة الفطور تمنع الشعور بالدوخة والإرهاق وعدم الاتزان، كما أنها تقي من الشعور بالرغبة الملحة في تناول الطعام شراهة، مما يسبب زيادة الوزن، بحسب تقرير لموقع “فوود”.ووفقا للتقرير، […]

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