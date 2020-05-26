الصحة تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/26 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _العراق أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء ، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق وجاء في بيانها للموقف الوبائي اليومي :"تم فحص (٤٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٩٣٦٧).- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢١٦) إصابة في العراق منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض.- توزيع الاصابات جغرافيا: بغداد/ الرصافة: ٦٢بغداد/ الكرخ: ١٠١مدينة الطب: ٥النجف: ٥البصرة: ٣اربيل : ٨بابل: ٨كربلاء: ٦واسط: ٣ديالى: ٢الديوانية: ١ذي قار: ١نينوى: ٩صلاح الدين: ٢- الشفاء: ٤١ حالة ، وكما يلي:البصرة: ٢٥كركوك: ١٠ديالى : ١واسط: ١بابل: ١ذي قار : ١نينوى: ٢- الوفيات : ٦ حالاتحالة في بغداد/ الرصافة٤ حالات في بغداد/ الكرخحالة في ديالىمجموع الإصابات : ٤٨٤٨مجموع حالات الشفاء: ٢٨٥٢الراقدين الكلي: ١٨٢٧الراقدين في العناية المركزة: ٣٤مجموع الوفيات: ١٦٩

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