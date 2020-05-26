اصابة فتاة بجروح بليغة بنيران الجيش التركي في دهوك

2020/05/26 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/افاد مصدر محلي مسؤول ، مساء اليوم الثلاثاء بإصابة فتاة بجروح بليغة اثر اشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني المعارض و الجيش التركي في احدى قرى محافظة دهوك .وقال مدير ناحية "كاني ماسي" سربست عقراوي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"ان اشتباكات مسلحة اندلعت مساء هذا اليوم بين عناصر حزب العمال والجيش التركي في جبال قمطلة في الناحية، مبينا ان مسلحي عناصر حزب العمال قاموا باطلاق نار على ربية تابعة للجيش التركي".واوضح ان"فتاة تُدعى "داليا ابراهيم" تبلغ من العمر 12 سنة اصيبت بجروح بليغة بعد ان قام الجيش التركي باطلاق نيران عشوائية على قرية بيدوهي شمال ناحية "كاني ماسي".

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