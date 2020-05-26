الحشد الشعبي يعتقل مسؤول إعلام داعش في صلاح الدين

2020/05/26 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادألقى الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على ما يسمى بمسؤول إعلام داعش في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، أن "قوة من اللواء 43 بالحشد نفذت كمينا محكما لما يعرف بمسؤول إعلام تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين المدعو أيوب عداي العاني"..وأضاف أن "الإرهابي المذكور مشارك بأغلب العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية والمدنيين ولاسيما في محافظة صلاح الدين".

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