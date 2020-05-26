الحشد الشعبي يعتقل مسؤول إعلام داعش في صلاح الدين

2020/05/26 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغدادألقى الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على ما يسمى بمسؤول إعلام داعش في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، أن "قوة من اللواء 43 بالحشد نفذت كمينا محكما لما يعرف بمسؤول إعلام تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين المدعو أيوب عداي العاني"..وأضاف أن "الإرهابي المذكور مشارك بأغلب العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية والمدنيين ولاسيما في محافظة صلاح الدين".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعتقل مسؤول إعلام داعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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