الكعبي: اميركا اليوم أضعف وقرار اخراجها من العراق كسر ظهرها

2020/05/26 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة بدر النيابية في العراق السيد حسن شاكر الكعبي انه لا يجب اطلاق الاحكام والتقييمات حول رئيس الحكومة الجديد لكن المناخ السياسي العام جيد ل...

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