ليلةُ نجاة “بشار الأسد” من الاختطاف.. مَنْ يقف وراء العملية؟

2020/05/26 | 20:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الرئيس السوري “بشار الأسد” يعلم كيف كانت ستؤول إليه الأمور، في حال نجحت خطة أجهزة المخابرات السورية باختطافه مع باقي إخوته قبل أكثر من 50 عاماً.الحكاية تقول، إن «بشار الأسد، الطفل، سيتعرّض…

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