2020/05/26 | 20:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت #القوات_الروسية طائرةٌ حربية تابعة لها إلى #ليبيا، دعماً للمقاولين العسكريين الخاصين بالروس والمتواجدين على الأراضي الليبية (PMCs).وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لـ (قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا)، أن «طائرة مقاتلة روسية وصلت إلى…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلة روسية تجوب سماء ليبيا .. ما الهدف من تواجدها؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلة روسية تجوب سماء ليبيا .. ما الهدف من تواجدها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).