تحذير من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن “كورونا والحر”

2020/05/26 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، من أن وباء كورونا يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر، مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.فعلى […]

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