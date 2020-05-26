صحة كربلاء تُسَجل ست إصابات جديدة بكُورونا

2020/05/26 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تُسَجيل ست إصابات جديدة بفيروس كُورونا.

وجاء في بيان نشرته الدائرة ان "الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمُصابين ( 3 ذكور ، و3 إناث) ، بعمر ( 30 _ 49 ) عاماً ، ومن سكنة مناطق ( الإبراهيمية ، الميلاد ، الغدير ، اليرموك ، المؤمنين ( قضاء الحر )، وبواقع حالة ملامسة لإصابة موجبة سابقاً، ومواطن من أهالي المحافظة يعمل في بغداد وكان عائدا منها قبل ثلاثة أيام، وثلاثة مواطنين، إثنين منهم ( زوج وزوجته)"، مشيرا الى ان "هؤلاء الأربعة، قد راجعوا مدينة الإمام الحُسين ( عليه السلام ) ، وبعد أخذ العيَنات لهم وإرسالها للفحص المُختبري ، جاءت نتائجها مُوجبة".

وتابع البيان "أما الإصابة السادسة فقد تم إكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال ، حيث تم إتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بهم ونقلهم إلى ردهة الحُميات، ونقل الملامسين لهم إلى الحجر الصحي في المكان المخصص لهم " ، علماً أن " الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت ، اليوم ، ( 145 ) نموذج للفحص المختبري ( pcr ) ، و ( 51 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".

بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم - بابل

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ولفتت صحيفة "Westdeutsche Allgemeine Zei

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