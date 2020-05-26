وفاة ثلاثة شباب بفيروس كورونا في بغداد ومدير صحة الكرخ غاضب: الوباء لا يعرف مناعة ولا عمر

2020/05/26 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مدير دائرة صحة الكرخ ببغداد، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، عن حدوث حالات وفاة لثلاثة شباب نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا الى أن أي اعراض لم تظهر عليهم ولم يعانوا من امراض مزمنة، فيما أكد أن الوفاة بهذا المرض لا تعرف “عمر أو جنس معين”.وقال في تصريح صحفي، “اليوم فقدنا الشاب (م […]

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