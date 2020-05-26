2020/05/26 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تُسَجيل ست إصابات جديدة بفيروس كُورونا.
وجاء في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمُصابين ( 3 ذكور ، و3 إناث) ، بعمر ( 30 _ 49 ) عاماً ، ومن سكنة مناطق ( الإبراهيمية ، الميلاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجاء في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمُصابين ( 3 ذكور ، و3 إناث) ، بعمر ( 30 _ 49 ) عاماً ، ومن سكنة مناطق ( الإبراهيمية ، الميلاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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