صحة كربلاء تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/26 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تُسَجيل ست إصابات جديدة بفيروس كُورونا.وجاء في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمُصابين ( 3 ذكور ، و3 إناث) ، بعمر ( 30 _ 49 ) عاماً ، ومن سكنة مناطق ( الإبراهيمية ، الميلاد […]

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