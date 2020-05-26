روسيا تبدأ تصنيع أول قاذفة

2020/05/26 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصنيع نموذج لأول قاذفة شبح استراتيجية، فيما يعد استمرارا لتحديث ترسانة البلاد العسكرية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران التي تسيطر عليها الدولة تشرف على المشروع".وأضافت أنه "تم الشروع في شحن المواد التي تدخل في صناعة الطائرة والعمل بدأ على قمرة القاذفة التي تعرف باسم "باك دا".ولفتت إلى أن "التجميع النهائي للقاذفة يجب أن ينتهي بحلول عام 2021".والقاذفات الشبح مصممة لتفادي رصدها من الرادارات في وقت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، ولم يكشف المسؤولون الروس سوى تفاصيل قليلة فقط عن المشروع.وكان نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوريتشكو صرّح العام الماضي بأن شركة "توبوليف"، التي تشكل جزءا من الشركة المتحدة، تتولى قيادة المشروع.ورفض المتحدث باسم "الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران" سيرجي لوكتيونوف التعليق على التقرير، كما أن شركة "توبوليف" لم تجب على طلب للتعليق.وتشير التقارير الى أن تصميم جناح القاذفة الروسية الشبح سيكون مشابها لقاذفات "ستيلث" الأمريكية، وستحلق أسرع من الصوت وتحمل صواريخ كروز وأسلحة أسرع من الصوت أيضا.وتعتبر القاذفات الشبح الأمريكية "بي 2" التابعة لسلاح الجو الأمريكي بين المقاتلات الأكثر إثارة للخوف لدى الجيوش في العالم.وتعمل الصين أيضا على قاذفة قنابل شبح بعيدة المدى تحمل اسم "شيان اتش-20".وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوس" أنه قد يكشف النقاب عن القاذفة للمرة الأولى خلال معرض جوي في تشرين الثاني المقبل.

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