اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

2020/05/26 | 20:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، انه استمرارا في اجراء الفحوصات المختبرية والبحث عن حالات يشتبه بإصابتها بكورونا تم تشخيص اصابة جديدة في محافظة السليمانية.

واوضح البيان ان المصاب رجل يبلغ من العمر 34 عاما ومن سكنة قضاء بينجوين.

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