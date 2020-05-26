"صيد ثمين" في قبضة الحشد الشعبي العراقي

2020/05/26 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي في العراق، الثلاثاء، عن القاء القبض على ما يسمى بـ"مسؤول إعلام" تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين....

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