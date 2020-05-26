شفاء آخر عراقي مصاب بكورونا في الأردن

2020/05/26 | 21:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري الثلاثاء، شفاء آخر مواطن عراقي مصاب بفيروس كورونا في المملكة.وقال في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “الحمد لله تماثل بالشفاء اليوم آخر مصاب بفيروس كورونا من أبناء الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”.وأضاف، أن “المصاب غادر مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يكون عدد المصابين […]

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