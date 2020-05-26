سوريا – سماسرة تسترزق على حساب استقطاب الشباب إلى ليبيا.. ما هو المقابل؟

2020/05/26 | 21:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتبع العشرات من “السماسرة” في محافظتي #إدلب و #حلب، طريقةً جديدة لإرسال الشباب إلى #ليبيا، وذلك عن طريق التعامل مع مكاتب الاستقطاب، وبعمولة تصل إلى الـ 100 دولار أميركي للشخص الواحد.وبحسب ما أفاده المرصد…

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