بعد ساعات من “اشتعال الترند” بالطعن والحرب الكلامية.. هاشتاكَ جديد لـ”إطفاء الفتنة” بمبادرة “صدرية”

2020/05/26 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر هاشتاكَ جديد الترند العراقي خلال الساعات الأخيرة، هدفه “إطفاء الفتنة” بعد ساعات طويلة من “صراع” بوسمين يتمحوران حول قضية أم مهند، احد ضحايا ساحة الصدرين.وتنافس في الساعات الاخيرة وسمان، احدهما “كلنا ولدج ام مهند”، غرد تحته العديد من المتعاطفين مع قضية ام مهند التي تتهم مقتدى الصدر بقتل ابنها في […]

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