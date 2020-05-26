2020/05/26 | 21:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل تنظيم داعش في محافظة الانبار غربي البلاد.وجاء في البيان الذي نشرته المديرية، “بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء المشاة ٢٩ ومكتب التحقيق القضائي في هيت، من القاء القبض على مجموعة ارهابية مؤلفة من اربعة اشخاص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل “داعش” في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل “داعش” في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).