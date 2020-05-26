التعليم الكردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل في الامتحانات

2020/05/26 | 21:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، ان وزارة التعليم العالي ستعلن عن افضل اختيار مناسب مع الاوضاع النفسية والاقتصادية للعوائل.وقال عبدالسلام دولمري في بيان، تلقته “العهد نيوز”، مثلما قدمت وزارة التعليم العالي تعهدا بذلك فان الموضوعات التي تم تقديمها الكترونيا عبر التقديم المباشر(اونلاين) الى الطلبة لن تدخل […]

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