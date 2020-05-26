شغف باكستاني بمسلسل “قيامة أرطغرل” التركي يعكس فاعلية دبلوماسية أنقرة الثقافية

2020/05/26 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلام اباد-(أ ف ب) – شكل مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي الملقب بـ”غايم أوف ثرونز الإسلامي”، ظاهرة اجتماعية في باكستان خلال شهر رمضان، ولقي إشادة من رئيس الوزراء الباكستاني، في مؤشر جديد على تنامي نفوذ الدبلوماسية الثقافية التي تروج لها أنقرة.ويصوّر هذا العمل الملحمي المؤلف من خمسة مواسم وذات الميزانية الإنتاجية الضخمة، شخصيات معروفة […]

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