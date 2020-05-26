2020/05/26 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل تنظيم داعش في محافظة الانبار غربي البلاد.

وجاء في البيان الذي نشرته المديرية، "بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء المشاة ٢٩ ومكتب التحقيق القضائي في هيت، من القاء القبض على مجموعة ارهابية مؤلفة من اربعة اشخاص بضمنهم امرأة في هيت بالانبار تقوم بابتزاز المواطنين وتهديدهم بقصد جمع الاموال لدعم عصابات داعش الارهابية".

واشار البيان الى ان الملقى عليهم القبض "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء، المضي بتسلم الملف الامني من جميع المحافظات، بعد زيارته لمحافظة كربلاء، والنجف، وبابل.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أنه "في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي ي

بغداد اليوم- بغداد

بعث جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، ’’رسالة’’ الى جهاز المخابرات العراقي، بعد اعلان مقتل ’’والي العراق’’ الداعشي معتز الجبوري.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها الصفحة الرسمية

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء (26 أيار 2020)، قتل ’’والي العراق’’ في تنظيم داعش، والذي يعد أحد أبرز معاوني زعيم تنظيم داعش.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، عن مكافأة قدرها 5 ملايي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل داعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل داعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).