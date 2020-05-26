وزارة التعليم بكردستان تعلن انهاء العام الدراسي الحالي

2020/05/26 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي الحالي دون إجراء الطلبة امتحانات نهاية العام.

وجاء في بيان مقتضب نشرته الوزارة "تقررت إنهاء العام الدراسي الحالي دون إجراء الطلبة امتحانات نهاية العام، مع احتساب درجات الكورس الأول".

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تُسَجيل ست إصابات جديدة بفيروس كُورونا.

وجاء في بيان نشرته الدائرة ان "الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمُصابين ( 3 ذكور ، و3 إناث) ، بعمر (

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرتا صحة الكرخ، والرصافة، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لوفيات واصابات فيروس كورونا لأكثر من 160 حالة في العاصمة بغداد.

وذكرت دائرة الكرخ في بيان: "اليوم فقدنا الشاب (م ع) البالغ من العمر 37 سنة من سكنة حي العامل محل

بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل حسن منديل، الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات جديدة اخرى بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات التي سجلت اليوم الى 8.

وقال منديل في بيان، إن "اربع اصابات محلية سجلت بفيروس كورونا داخل محافظة بابل

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