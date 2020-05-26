وزير الداخلية يعلن المضي بتسلم الملف الامني من جميع المحافظات

2020/05/26 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء، المضي بتسلم الملف الامني من جميع المحافظات، بعد زيارته لمحافظة كربلاء، والنجف، وبابل.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أنه "في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها سيادته الى تشكيلات الوزارة كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع الشخصي على واقعها الأمني والخدمي، والتعرف على آليات العمل وحدود المهام والواجبات زار وزير الداخلية عثمان الغانمي محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف".

واشار الى أن "الزيارة شهدت تكريم الوزير لعدد من عوائل الشهداء في هذه المحافظات تكريما ماديا ومعنويا، معربا للعوائل الكريمة عن اعتذار الوزير عن اي تقصير غير مقصود إزائها" .وعقد "الوزير اجتماعات امنية في مقر مديريات الشرطة الثلاث مستمعا لايجازات عن مجمل الواقع الأمني وحدود المهام والواجبات، مبديا ملاحظات لتطوير الأداء والارتقاء". ونقل البيان، عن الغانمي، تأكيده في الاجتماعات، "أهمية تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة على مختلف أشكالها ومستوياتها"، مبينا أن "وزارة الداخلية مستمرة لإكمال استعداداتها تمهيدا لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات".واردف البيان، "زيارة الوزير تضمنت المراقد المقدسة في كربلاء والنجف ولقاء عدد من المواطنين والاستماع لطلباتهم وبحث حلول لبعض المشاكل التي عرضت عليه".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعصابة مختصة بتمويل تنظيم داعش في محافظة الانبار غربي البلاد.

وجاء في البيان الذي نشرته المديرية، "بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ا

بغداد اليوم- بغداد

بعث جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، ’’رسالة’’ الى جهاز المخابرات العراقي، بعد اعلان مقتل ’’والي العراق’’ الداعشي معتز الجبوري.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها الصفحة الرسمية

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء (26 أيار 2020)، قتل ’’والي العراق’’ في تنظيم داعش، والذي يعد أحد أبرز معاوني زعيم تنظيم داعش.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، عن مكافأة قدرها 5 ملايي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الداخلية يعلن المضي بتسلم الملف الامني من جميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الداخلية يعلن المضي بتسلم الملف الامني من جميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).