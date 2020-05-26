الحشد الشعبي يطيح بمسؤول إعلام داعش في صلاح الدين

2020/05/26 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمسؤول إعلام عصابات داعش الإرهابية في صلاح الدين,

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