كردستان يقرر انهاء العام الدراسي دون امتحانات.. ماذا عن الطلبة الذين لم يحصلوا على درجات نجاح؟

2020/05/26 | 21:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي في الجامعات دون إجراء امتحانات للطلبة، فيما حدد الية للطلبة الذين لم يحصلوا على درجات النجاح.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، إنها قررت إنهاء العام الدراسي الحالي دون إجراء الطلبة امتحانات نهاية العام، مع احتساب درجات الكورس الأول، كدرجة نهائية للطالب.[…]

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