القبض على مجموعة ارهابية تقوم بأستحصال اموال من المواطنين لدعم داعش

2020/05/26 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكنت الاستخبارات العسكرية ، مساء اليوم الثلاثاء ، من القاء القبض على مجموعة ارهابية تقوم بابتزاز المواطنين واستحصال اموال منهم لدعم تنظيم داعش الارهابي في الانبار.وذكرت شعبة الاستخبارات في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه انها " تمكنت بعملية نوعية ، من القاء القبض على مجموعة ارهابية مؤلفة من اربعة اشخاص بضمنهم امرأة في هيت بالانبار".واضافت" تقوم بابتزاز المواطنين وتهديدهم بقصد جمع الاموال لدعم عصابات داعش الارهابية" .واوضحت "وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

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