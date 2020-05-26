مرتضى منصور يحضر مفاجآت مدوية للزمالك وجماهيره

2020/05/26 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرح رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور، بأنه سيتم إنشاء استاد خاص بالقلعة البيضاء، وفرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.وقال منصور خلال تصريحاته في برنامج “زملكاوي”، الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك: “نجهز لإنشاء استاد عالمي في 6 أكتوبر يليق بنادي الزمالك”.وكشف رئيس الزمالك عن وجود مفاوضات […]

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