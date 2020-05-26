اصابة مقاتلين من الصحوة بتفجير غرب العاصمة بغداد

2020/05/26 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء باصابة مقاتلين اثنين من عناصر "الصحوة" المناهضة لتنظيم داعش بتفجير غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من احد مقرات الفرقة السادسة للجيش العراقي في منطقة الحمدانية في قاطع ابو غريب غرب بغداد.

واضاف المصدر ان الانفجار ادى إلى إصابة اثنين من المقاتلين التابعين للصحوة أثناء توجههما إلى المقر لتسلم رواتبهما.

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