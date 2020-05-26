التعليم الكوردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل بالامتحانات

2020/05/26 | 21:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان وزارة التعليم العالي ستعلن عن افضل اختيار مناسب مع الاوضاع النفسية والاقتصادية للعوائل.

وقال عبدالسلام دولمري في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، مثلما قدمت وزارة التعليم العالي تعهدا بذلك فان الموضوعات التي تم تقديمها اليكترونيا عبر التقديم المباشر(اونلاين) الى الطلبة لن تدخل في الامتحانات باي شكل من الاشكال.

واشار البيان الى انه في المرحلة الحالية لاتسمح الاوضاع الصحية باستئناف الدراسة داخل القاعات الكبيرة (الكامبس) وحتى من الصعب اجراء الامتحانات فيها، لذلك كانت اللجنة مع مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبينا انه بعد وصوص امر رئيس الحكومة فان وزارة التعليم العالي ستعلن عن افضل اختيار يكون متناسبا مع الاوضاع النفسية والوضع الاقتصادي للعوائل في الاقليم.

وعبر البيان عن الشكر لصمود الطلبة والاساتذة والموظفين الذين بذلوا جهودا كبيرة في تأسيس النظام الالكتروني، مبينا انها كانت خطوة تجريبية جيدة ومن الممكن الاستفادة منها مستقبلا.

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