السيسي يبحث مع الحلبوسي العلاقات بين البلدين هاتفيا

2020/05/26 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين على مختلف المست...

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