ناقلة وقود إيرانية ثالثة تشارف على دخول مياه فنزويلا

2020/05/26 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت بيانات “رفينيتيف أيكون”، بأن ناقلة وقود إيرانية ثالثة من أصل خمس، تشارف على دخول مياه فينزويلا، بعد وصول ناقلتين إلى الساحل الفنزويلي أمس.ودخلت الناقلة “بيتونيا”، التي ترفع علم إيران البحر الكاريبي أمس الاثنين، بعد أن عبرت المحيط الأطلسي، متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان “فورتشن” و”فورست”.واستقبل طارق العيسمي وزير […]

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