القبض على مجموعة ارهابية تبتز المواطنين وتستحصل اموال لدعم داعش في الانبار

2020/05/26 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القبض على مجموعة ارهابية تقوم بابتزاز المواطنين واستحصال اموال منهم لدعم داعش الارهابي في الانبار .وقالت المديرية، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء المشاة ٢٩ ومكتب التحقيق القضائي في هيت، من القاء القبض على مجموعة […]

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