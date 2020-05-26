محكمة اسبانية على موعد مع استضافة ببغاء “كشاهد وحيد” في قضية قتل واغتصاب

2020/05/26 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تنتظر محكمة اسبانية، استضافة ببغاء ليدلي بشهادته بشأن قضية اغتصاب وقتل، جرت في عام 2018، حيث هو الشاهد الوحيد على جريمة طالت صاحبته الضحية.وترجع القضية إلى عام 2018، حيث تم اغتصاب سيدة تدعى إليزابيث توليدو (46 عامًا) وضربها حتى الموت على يد رجلين اسمهما ميغيل ساتورنينو رولون (51 عامًا) وخورخي راؤول […]

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