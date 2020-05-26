رئاسة الوزراء تستجيب لشكوى أهالي حي الميكانيك بشأن ماء الإسالة

2020/05/26 | 21:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب عبر أهالي حي الميكانيك محلة 836 زقاق 7 وبقية الازقة بمنطقة الدورة ببغداد عن شكرهم وتقديرهم لإستجابة رئاسة الوزراء لشكواهم ، بعد إن تم حرمانهم من ماء الاسالة لايام عدة ، قبل العيد واثناءه ، عبر مقال مناشدة مستعجلة وجهناه الى السيد رئيس الوزراء ، لانقاذهم من محنتهم!! وما إن اطلعت رئاسة الوزراء […]

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