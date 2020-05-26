شفاء العامل الاسيوي بمصفى كربلاء من فايروس كورونا

2020/05/26 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، شفاء العامل الاسيوي في مصفى كربلاء النفطي من فايروس كورونا ومغادرته ردهة الحميات بموازاة مواطن اخر كسب الشفاء التام “.وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين الطبية […]

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