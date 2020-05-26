عالم إيطالي يوضح بالتفصيل تأثير كورونا على الرئتين في المدى البعيد

2020/05/26 | 21:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أوضح علماء إيطاليون أن رئتي المريض المصاب بفيروس كورونا تبقى في حالة خطيرة لمدة 6 أشهر بعد العلاج، بينما 30% من المصابين سترافقهم الأمراض التنفسية المزمنة بقية حياتهم، جاء ذلك في الندوة عبر الإنترنت التي عقدها أطباء تابعون لجمعية “بولمونولوجوي” الإيطالية.وقال اختصاصي جراحة الحلق في مستشفى “جيميلي لوسيلي ريكهيدي”، لوكا ريشيلدي”: “إن […]

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