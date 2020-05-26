الجيش الامريكي : روسيا أرسلت مقاتلات لدعم قوات حفتر في ليبيا

2020/05/26 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – قالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا إن روسيا أرسلت إلى ليبيا مؤخرا مقاتلات لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” أنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا حيث “أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي” […]

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