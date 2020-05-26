بالصور.. قطع طريق ناحية الفضلية جنوبي ذي قار احتجاجا على انقطاع مياه الشرب

2020/05/26 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أقدم عدد من المحتجين، الثلاثاء، على قطع طريق الفضلية الرابط بين الناحية، وقضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، احتجاجا على انقطاع مياه الشرب، عن منطقة في الناحية منذ 5 أيام.





وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن محتجين أقدموا على قطع الطريق الرابط بين قضاء سوق الشيوخ، وناحية الفضلية احتجاجا على انقطاع مياه الشرب في منطقة الزهراء، في الناحية منذ 5 ايام.

بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي الحالي دون إجراء الطلبة امتحانات نهاية العام.

وجاء في بيان مقتضب نشرته الوزارة "تقررت إنهاء العام الدراسي الحالي دون إجر

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تُسَجيل ست إصابات جديدة بفيروس كُورونا.

وجاء في بيان نشرته الدائرة ان "الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت لمُصابين ( 3 ذكور ، و3 إناث) ، بعمر (

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرتا صحة الكرخ، والرصافة، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لوفيات واصابات فيروس كورونا لأكثر من 160 حالة في العاصمة بغداد.

وذكرت دائرة الكرخ في بيان: "اليوم فقدنا الشاب (م ع) البالغ من العمر 37 سنة من سكنة حي العامل محل

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