بايرن ميونيخ يؤكد صدارة الدوري الالماني بالفوز على الوصيف

2020/05/26 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حافظ بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء، على صدارة المنافسة بالفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند 1- صفر، في لقاء جرى على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني.

بادر أصحاب الأرض سريعًا بالخطورة في الثواني الأولى، بعدما خرج مانويل نوير حارس البافاري من مرماه لإنقاذ انفراد، ويخطفها منه هالاند ويضعها في مرمى لكن ألابا ينقذها من على خط مرماه.

وفي الدقيقة 9 ألغي الحكم هدفا لدورتموند بعد تسلل واضح على ثورجان هازارد، ليقوم ليفاندوفسكي بعدها بتسديدة قوية أعلنت عن الخطورة الأولى على مرمى دورتموند لكنها جاءت في أحضان بوركي في الدقيقة 10 ، وفي الدقيقة 19 أنقذ القائد لوكاس بيتشيك دورتموند من هدف مؤكد، بعدما أطاح بالكرة من على خط مرماه بعد تسديد جنابري.

وترجم بايرن سيطرته بهدف التقدم والذي انتهى الشوط عليه في الدقيقة 43 بعد رائعة من جوشوا كيميتش بعد أن وضع الكرة بطريقة رائعة من خارج منقطة الجزاء من فوق بوركي حارس دورتموند.

واستمرت سيطرة البفاري في الشوط الثاني وعجز هجومه اضافة هدف لينتهي اللقاء بالهدف الوحيد.

وبهذا الفوز اكد البفاري صدارته للمنافسة بـ 64 نقطة، تاركا الوصافة لبوروسيا دورتموند برصيده الذي تجمد عند النقطة 57،وكان بايرن ميونيخ قد فاز بالذهاب 4 – صفر,

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