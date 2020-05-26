طبيب عراقي يقترح التعايش مع “كورونا” وإنهاء الحظر

2020/05/26 | 21:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في تعليق لا يتفق مع وجهة نظر #الحكومة_العراقية التي تستمر باتخاذ الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس “#كورونا”، دعا المتخصص بأمراض الجهاز التنفسي، الطبيب عمار حسين أحمد، إلى التعايش مع خطر الفيروس في العراق.مشيراً…

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