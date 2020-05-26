حملات التشويه ضد رموز الانتفاضة - جلال الصباغ

2020/05/26 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ منذ انطلاق انتفاضة أكتوبر تقوم السلطة وإعلامها ومليشياتها بعمل منظم لتسقيط هذه الانتفاضة بشتى الوسائل والطرق، فهي تجند الجيوش الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعمل فضائياتها وإذاعاتها على بث الكذب والدعايات الليل مع النهار، لتشويه كل ما حققته الانتفاضة، مرة بأنها مدعومة أمريكيا وتمثل أجندات خارجية، وأخرى بان الشباب والشابات يخالفون المعايير الأخلاقية! وغيرها من السخافات والترهات التي يطلقه ......





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