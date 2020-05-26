احتجاجات في أحد مناطق ذي قار وقطع الطرق وحرق الإطارات بسبب انقطاع الماء(صور)

2020/05/26 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أقدم أهالي منطقة الفضلية جنوبي ذي قار، اليوم الثلاثاءن على قطع الطرق وحرق الإطارات احتجاجا على انقطاع الماء عن مناطقهم.وقال مراسل “العهد نيوز”، “أقدم أهالي منطقة الفضلية جنوبي ذي قار على قطع الطريق وحرق الاطارات احتجاجا على انقطاع الماء في عدد من مناطقها منذ عدة ايام”.

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