2020/05/26 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة اثنين من “الصحوة” بانفجار عبوة قرب نقطة أمنية في منطقة أبو غريب ببغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة اثنين من “الصحوة” بانفجار عبوة قرب نقطة أمنية في منطقة أبو غريب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).