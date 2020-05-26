بعد وزارة التربية، التعليم الكردستانية تنهي السنة الدراسية

2020/05/26 | 21:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أربيل أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق العام الدراسي الحالي للمعاهد والجامعات, وسيتم احتساب درجات الكورس الأول للطلبة.هذا وبحسب ما أعلنه مصدر موثوق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، “اجتمع وزير ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي وكان نتيجته إنهاء العام الدراسي الحالي 2019-2020 في كافة المراكز التعليمة …

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