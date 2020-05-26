شاهد بالصور: قطع الطرق بالاطارات المشتعلة يعود للناصرية

2020/05/26 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قام محتجون غاضبون في ناحية الفضيلة في محافظة ذي قار، بقطع احد الشوارع الرابطة مع سوق الشيوخ بالاطارات المحروقة احتجاجا على انقطاع الماء منذ 5 ايام.وقال مصدر محلي لـ”يس عراق”، إن “متظاهرين قطعوا طريق الفضلية الرابط بين الناحية وقضاء سوق الشيوخ، إحتجاجاً على أنقطاع مياه الشرب عن منطقة في الناحية منذ […]

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