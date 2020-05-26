معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين تنظم زيارات لجرحى واسط لتقديم المستلزملت الطبية لهم

2020/05/26 | 21:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، زيارات لمنازل عدد من الجرحى في محافظة واسط، فيما قدمت لهم المستلزمات الطبية وكسوة العيد لعوائلهم.وقال مسؤول الخدمات الصحية في معاونية واسط د.صفاء عدنان لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى , انه ” تم زيارة ثلاثة جرحى من قضاء الحي والذين يعانون من شلل

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