الحشد الشعبي يطيح بمسؤول إعلام داعش في صلاح الدين

2020/05/26 | 21:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقى الحشد الشعبي، الثلاثاء، القبض على ما يسمى بمسؤول إعلام داعش في محافظةصلاح الدين.
وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى أن قوة من اللواء 43 بالحشد نفذت كمينا محكما لما يعرف بمسؤول إعلام تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين المدعو( أيوب عداي العاني).
وأضاف أن الإرهابي المذكور مشارك بأغلب العمليات الإجرامية ضد القوات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطيح بمسؤول إعلام داعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى أن قوة من اللواء 43 بالحشد نفذت كمينا محكما لما يعرف بمسؤول إعلام تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين المدعو( أيوب عداي العاني).
وأضاف أن الإرهابي المذكور مشارك بأغلب العمليات الإجرامية ضد القوات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطيح بمسؤول إعلام داعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطيح بمسؤول إعلام داعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).