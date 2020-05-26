الحشد الشعبي يطيح بمسؤول إعلام داعش في صلاح الدين

2020/05/26 | 21:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الحشد الشعبي، الثلاثاء، القبض على ما يسمى بمسؤول إعلام داعش في محافظةصلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى أن قوة من اللواء 43 بالحشد نفذت كمينا محكما لما يعرف بمسؤول إعلام تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين المدعو( أيوب عداي العاني).وأضاف أن الإرهابي المذكور مشارك بأغلب العمليات الإجرامية ضد القوات

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